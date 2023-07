Jeho společnost MicroStrategy je největším světovým investorem do bitcoinu – drží jich přes 152 tisíc. Pokud by se Michael Saylor rozhodl všechny prodat, inkasoval by za ně při současném kurzu v přepočtu kolem 100 miliard korun. Saylor, kterému se přezdívá bitcoinový Mick Jagger, ale nic takového nechystá. V exkluzivním rozhovoru pro HN naopak vynáší řadu odvážných vizí, jak podle něj bitcoin změní svět v příštích letech.

„Trh teď prochází stabilizací. Společnosti jako Google a Apple budou chtít počkat. Ale pak do toho vstoupí takovým způsobem, že bitcoin bude integrován do každého webového prohlížeče, do každé aplikace. A potom velcí investoři investují ne miliardy dolarů, ale desítky, stovky miliard,“ řekl mimo jiné Saylor, který s HN mluvil během nedávného veletrhu BTC Prague.