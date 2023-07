Když Rusko naposledy svolalo summit s lídry afrických států, přijelo jich do jihoruského města Soči víc než 40. To byl rok 2019 a prezident Vladimir Putin na akci prezentoval dalekosáhlé plány na navýšení vzájemného obchodu a další spolupráce. Ve čtvrtek se stejný summit schází znovu, tentokrát v Petrohradě. Účast z Afriky na něm ale bude ani ne poloviční. Pozvání odmítli lídři klíčových zemí jako Nigérie nebo Keňa.

Pro Putina jde o jasný neúspěch, protože Moskva jinak tvrdí, že je to právě ona, kdo je na straně chudších států světa proti údajnému západnímu ekonomickému vykořisťování a politickému přehlížení. Rusku se to aspoň z části vyplatilo po jeho invazi na Ukrajinu – řada afrických států ji odmítla přímo odsoudit. A teď volají po co nejrychlejším uzavření míru.