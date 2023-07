Objev supravodivosti, tedy jevu, kdy některé materiály ztrácejí elektrický odpor, je odborníky přirovnáván k podobnému technologickému skoku v elektronice, jako byl svého času vynález tranzistoru. Věty tohoto typu budete číst stále častěji, pokud se potvrdí výsledky prezentované o víkendu výzkumným týmem z korejského Centra pro kvantovou nanovědu. To, co ve studii stojí, působí totiž fantasticky. Poprvé se podařilo dosáhnout toho, aby elektrický odpor klesl na nulu za pokojové teploty (a to s velkou rezervou) a normálního tlaku. Skvělý výsledek byl dosažen s novým materiálem kombinujícím olovo a minerál apatit do struktury nazvané LK-99.

Je čas vytáhnout šampaňské a oslavit zásadní vědecký průlom s nedozírnými dopady na běžný život?