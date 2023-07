Zdědil jsem loni po mamince v Bechyni 100 let starý dům. Byť drtivou většinu času bydlím v Praze, mám v něm trvalé bydliště a chystám se ho rekonstruovat pro rekreační účely. Splňuji všechny podmínky pro dotaci. Tak komentoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek minulý týden na Twitteru nový dotační program, přes který chce stát lidem rozdat až 40 miliard korun na zateplení jejich rodinných domů a chat. „Žádost si nepodám, hanba by mě fackovala. Chci jen na vlastním příkladu demonstrovat absurditu celého programu,“ dodal Kalousek. Tak jednoduché to ale pro chalupáře nebude, ani kdyby se jako Kalousek nestyděli.

