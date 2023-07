Ještě před pár lety si diagnózu cukrovky ročně vyslechlo „jen“ devadesát tisíc lidí. Loni už to ale bylo přes sto dvacet tisíc lidí, mnohým přitom ještě není ani padesát let. A zlomila se také dlouho očekávaná hranice: s diabetem se už v Česku léčí přes milion nemocných. Podle odborníků se do ordinací navíc dostávají lidé s mnohem závažnější obezitou i pokročilejší cukrovkou. „Pandemii“ by mohly zastavit léky, které se už za pár let mají dostat na český trh. Jejich účinky jsou tak dobré, že je výrobce zatím nestíhá dovážet jinam než do Spojených států.

