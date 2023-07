Běžný postup výroby betonu si asi dokáže představit každý z nás. S míchačkou a obyčejným litím ale dokážete potenciál tohoto materiálu vytěžit jen zčásti – zvláště pak v případě vysokohodnotného betonu (UHPC), který byl dosud kvůli vyšší ceně často přehlížený.

Dnes ale máme po ruce moderní technologie, které to dokážou. Co víc, jejich vývoj probíhá i v Česku. A to pod hlavičkou mladé společnosti So Concrete, jejíž know-how spočívá právě v materiálovém inženýrství speciálních směsí UHPC, ale také designu a využití robotů pro výrobu objektů z betonu. Technologii, kterou můžeme obecně označit za digitální beton, firma využívá v architektuře, designu i umění. So Concrete tak vlastně funguje na pomezí laboratoře, uměleckého ateliéru a továrny na výrobu stavebních konstrukcí.