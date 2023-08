Ve vzduchu je cítit vůně vařené kukuřice promíchaná s kouřem z hořícího dřevěného uhlí. Pod přístřeškem z palmových listů si hrají malé děti. Jejich křik se mísí s hukotem mořských vln dopadajících na písečnou pláž. Společně s pískem také promývají suť a narážejí do trosek budov. Tím se tato pláž ve středoamerickém Hondurasu odlišuje od jiných. Kdysi zde byly domy, po většině z nich však už zbyly jen betonové základy a části obvodových zdí.

Pláž v rybářské vesničce Cedeňo na pobřeží Tichého oceánu bývala nádherná. Místní na ni vzpomínají s radostí v očích. Když ale pomyslí na to, co přišlo později a jak vypadá dnes, jejich pohled se zakalí. Krásu nahradila zkáza a obavy z budoucnosti. Vesnice vypadá, jako by ji zasáhlo zemětřesení nebo tsunami. Nebylo to však ani jedno.