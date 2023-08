Už přes tři dekády má Aleš Danielis vliv na to, co čeští filmoví fanoušci uvidí v kinech. Je spjat například s jedním z nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech Bohemian Rhapsody. Pracuje jako programový ředitel společnosti CinemArt, která má aktuálně na starosti i distribuci velkofilmu Oppenheimer. V rozhovoru pro HN Danielis popisuje, podle čeho se rozhoduje, jaký film se nasadí do kin. A také jak se stalo, že je Česko jedinou zemí v kontinentální Evropě, kde se snímek o otci atomové bomby promítá na 70milimetrovém filmu.

Kolik filmů vidíte pracovně za rok?

Celkem je to asi 260 až 300 filmů. Ale někdy vidím třeba jen jejich části.