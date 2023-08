Na nejnovější regionální letiště v Českých Budějovicích, které ve středu zahájí provoz prvním charterovým letem do turecké Antalye, se dá nahlížet různě. Buď negativně, jako na miliardový betonový pomník krajských politiků, který nemá šanci fungovat bez dotací. Nebo jako na bránu do jižních Čech, která si místo na letové mapě republiky najde. Jako vůbec první začne z Budějovic posílat dovolenkáře do Středomoří cestovka Čedok. Její charterové lety zajistí dopravce Smartwings se stroji Boeing 737.

