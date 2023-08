Městská kola v českých ulicích moc vidět nejsou. Velká poptávka po nich však panuje v Německu, Dánsku, Belgii, Nizozemsku a dalších zemích, kde je kolo vnímáno více jako dopravní prostředek než volnočasová aktivita. Právě na „citybiky“, a tedy i tyto trhy se zaměřuje výrobce Master Bike ze Zábřehu na Olomoucku. Ročně vyrobí až 45 tisíc bicyklů.

Stejně jako mnoho jiných podniků i tato exportně orientovaná společnost pocítila dopady války na Ukrajině. I když Master Bike tam přímo nevyváží, nepřímo se dopady konfliktu nevyhnuly prakticky žádnému sektoru ekonomiky, tedy ani jemu. „Potřebovali jsme financovat náš byznys. Reálně to funguje tak, že spoustu dílů musíme nakupovat v Asii nebo jinde po světě, dovézt je do Česka a tady kola poskládat. To je relativně finančně náročné, vše se platí dopředu, pak se díly nalodí a čtyři měsíce sem putují,“ vysvětluje jednatel Master Bike Tomáš Helebrant.