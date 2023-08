Hašek na hrad, skandovalo se po hokejovém Naganu v roce 1998. Bylo v tom nadšení, přepjatost, ale i kousek národní sebeironie. Brankář prezidentem, to by bylo moc i na hokejový národ.

Když se na to ale podíváme zpětně, musíme říci, že to nebyl úplně ujetý nápad. S Dominikem Haškem na Hradě bychom si byli bývali ušetřili prezidentství antiunijního excentrika a popírače vědecké racionality Václava Klause či desetiletí s fanouškem autoritářských režimů Milošem Zemanem. Ano, hokejový brankář by byl paradoxně mnohem normálnější hlavou státu než zmínění dva političtí narcisové.