Ve stejný den, kdy do médií unikla fotka brněnské primátorky Markéty Vaňkové s bílým práškem připomínajícím kokain, se ve sněmovně objevil návrh, který legalizuje prodej HHC a kratomu. Látek, které ještě nedávno chtěla vláda zakázat. Pod návrh se podepsali poslanci všech sněmovních stran až na SPD a sněmovna by o něm měla jednat na podzim. To je však jen začátek. Do konce letošního roku by podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše měl ve sněmovně přistát i návrh na legalizaci konopí. A vláda podle interních materiálů, které má redakce HN k dispozici, očekává, že by změna mohla do státní pokladny přinést skoro šest miliard korun ročně. Jak přesně má legalizace „po česku“ vypadat?

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se