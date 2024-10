Nakládání s látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem účinné složky THC bude mít zřejmě od prosince nová pravidla, která mimo jiné omezí jejich prodej. Přinese je novela o návykových látkách, kterou Senát schválil beze změn. Novelu, která má ochránit před rizikovými látkami s psychomodulačními a psychoaktivními účinky především děti, nyní dostane k podpisu prezident.

Poslanecká novela uvedené látky rozlišuje podle rizikovosti. Výrobky s psychomodulačními látkami by si mohli podle novely kupovat výhradně dospělí lidé ve specializovaných prodejnách, do nichž by nesměly děti. Zboží by nemohlo napodobovat hračky nebo cukrovinky. Novela zakazuje prodej prostřednictvím automatů a pro internetový prodej stanoví omezení, hlavně povinnost ověření věku při prodeji i výdeji.

Senát novelu schvaloval se zhruba čtyřměsíčním zpožděním po sněmovně. Ministerstvo zdravotnictví si totiž v mezidobí vyžádalo souhlas Evropské komise s tím, že navrhovaný zákaz vývozu předmětných látek nebo jejich přeshraniční prodej je v souladu s pravidly společného unijního trhu. Části senátorů vadilo, že komise novelu posuzovala ještě před projednáním v Senátu. Protože se projednávání regulace psychomodulačních látek protahovalo, vláda už na jaře s platností do konce roku zařadila HHC a další konopné deriváty na seznam zakázaných návykových látek. Jejich prodej teď není možný a držení většího než malého množství je trestné.

Novela předpokládá, že vedle seznamu zakázaných omamných látek budou existovat další dva. Jeden bude obsahovat takzvané zařazené psychoaktivní látky s neznámými zdravotními dopady, kam by spadaly všechny nové takové látky. Jejich prodej by nebyl možný a nejprve by se, před přeřazením na jiný seznam, až dva roky zkoumaly. Další seznam by obsahoval psychomodulační látky s nízkým zdravotním rizikem.