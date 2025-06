Regulovaný prodej kratomu by mohl v Česku začít od prosince či od ledna. Na mezinárodní konferenci o kratomu v Praze to řekl šéf think‑tanku Racionální politiky závislostí a bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Věří, že látka získá v EU povolení k prodeji za přísně nastavených podmínek. Rozhodnutí Evropské komise by mělo padnout nejpozději do 18. srpna, upřesnil Vobořil.

Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. V malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje. Podle expertů patří mezi substance s nízkým rizikem. Pravidla jejich prodeje upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Na jejich seznam vláda navrhla kratom a jeho extrakt zařadit, čeká teď na evropskou notifikaci. „Předpokládám, že od září bude kratom zařazen na seznam. Bude tam pak dva až tři měsíce možnost, aby se obchodníci vypořádali s tím, co mají na skladě. Plná účinnost – se zahájením regulovaného prodeje – by pak měla být od 1. prosince nebo od ledna. Takto by to pravděpodobně mělo být,“ uvedl Vobořil.

Zákazníci by pak měli mít možnost si kratom kupovat ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. Prodej v automatech je zakázaný, povolena není reklama. Odhaduje, že stát by díky regulaci trhu mohl získat kolem 100 milionů korun z licenčních poplatků, další peníze pak z DPH a z daní ze zisku.