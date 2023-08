Samotná čísla a miliardy ho moc nezajímají. A když už na ně přijde řeč, chce o nich ekonom Jan Švejnar mluvit jen ve vztahu k hrubému domácímu produktu nebo k dalším údajům z české ekonomiky. Profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku tak vysvětluje, že samotný dluh je pouze číslo, jehož význam se v čase mění. A že by si to vláda měla uvědomit, pokud při přípravě konsolidačního balíčku přemýšlí jen nad tím, kolik miliard má mít schodek, a ne nad tím, jak zajistit hospodářský růst země. „Pokud ekonomika roste, pak se dluh sám scvrkne,“ říká Švejnar v rozhovoru pro HN.

Dokáže chystaný úsporný balíček naplnit ambice vlády a snížit strukturální schodek rozpočtu?