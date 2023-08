Danuše Nerudová dorazila na rozhovor s HN bezprostředně po jednání grémia hnutí STAN, na kterém si předseda Vít Rakušan pochvaloval, že se právě jemu povedlo vyhrát „souboj o Nerudovou“. Ten vedl hlavně s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Hnutí STAN, které bude kandidovat samostatně, si od Nerudové slibuje, že přitáhne hlasy mladých lidí a dostane se v eurovolbách přes 10 procent. A o podobném zisku jako o úspěchu mluví i sama ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Proč europarlament? Není to z pohledu české politiky trochu ztracená varta?

Naopak. Myslím, že budoucnost Česka je v Evropské unii a že je potřeba vysvětlit našim občanům, proč je EU důležitá. Zapracovat na tom, aby EU vypadala tak, jak si přejeme. Doposud jsme na evropském hřišti hráli roli dítěte, které si neustále na něco stěžuje, ale není schopné formulovat představu, jak by to mělo vypadat. To musí skončit. EU jsme my. Unie bude taková, jakou si ji uděláme.

Vy evropské politice opravdu rozumíte tak, abyste to všechno dokázala voličům vysvětlit?

Ano. Dlouho jsem pracovala jako expertka pro Evropský parlament, znám evropské instituce, vím, jak to v nich chodí. A dokážu identifikovat problémy, které Česko v EU trápí. Jedním z nich je to, že jsme rezignovali na otevírání dveří naší mladé generaci do evropských institucí. To má za následek, že jsme velmi neefektivní a nedokážeme tvarovat směrnice a nařízení k našemu obrazu. V unijních institucích je Čechů hrozně málo, to má zhoubné důsledky pro naše zájmy.

Tak schválně, když říkáte, jak unii rozumíte, zkusíme minitest z evropské politiky. Víte třeba, kolik má Česko europoslanců? A kolik jich má STAN?

Českých europoslanců je 21. A STAN má jednoho europoslance. Díky za zkoušku. Dovolila bych si ale podotknout, že přesně tyhle kvízy jsou k ničemu. My přece chceme, aby nás zastupovali lidé, kteří jsou lídři, kteří dokážou vidět dopředu. Jestli někdo ví, kolik je europoslanců a ve kterém roce vstoupilo Řecko nebo Slovinsko, to jsou věci úplně podružné.

Které české partaje vás do voleb chtěly?