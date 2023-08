Co všechno věděly státy NATO o sovětské invazi do Československa 21. srpna 1968 a jak o ní přemýšlely? Jedním ze způsobů, jak to zjistit, je podívat se na utajované materiály do archivu aliance. Češi to udělali. Jejich pátrání přineslo zajímavé detaily. Například že prvních dvanáct hodin po invazi čerpali pracovníci vedení NATO v Bruselu informace jenom z tisku.

Odhalila to žádost českého vojenského archivu po vstupu země do NATO v roce 1999. Tehdy se aliance nejen rozšířila, ale s přesunem do nové, větší budovy v Bruselu padlo také rozhodnutí, že se svými historickými materiály začne pracovat a uvolňovat je veřejnosti.