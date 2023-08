Funkční bundy Tilak používají členové horské služby nebo švýcarští policisté. Oděvy vyráběné v Šumperku jsou však velmi populární především mezi outdoorovými nadšenci a horolezci, kteří za ně neváhají zaplatit částky přesahující 10 tisíc korun. Tilak je pro ně synonymem kvality, stejně tak je značka spojena se jménem svého zakladatele Romana Kamlera.

To už ale neplatí, Kamler podnik předloni prodal. V rozhovoru pro HN nyní poprvé vysvětluje, jaké důvody ho k tomu vedly. „Občas mi někdo řekne, že Tilak je moje dítě a jak jsem ho mohl prodat. Na to odpovídám, že dítěti je 35 let a je nejvyšší čas, aby šlo z domu,“ říká Kamler, který se do podnikání pustil už na konci 80. let.

Podnikatel a bývalý horolezecký reprezentant oslaví v září šedesátiny, do důchodu se nicméně nechystá. Ve firmě zůstal i pod novými majiteli a má na starosti vývoj nových produktů. „Pořád sedím každý den u svého stolu a dělám svou práci. Respektive teď dělám to, co jsem vždy chtěl dělat a na co jsem nikdy neměl tolik času,“ uvádí Kamler.