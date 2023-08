Míra nezaměstnanosti v Česku se v červenci držela na nízkých 3,5 procenta. To poukazuje na fakt, že kvalifikovaných a schopných jedinců je na trhu práce opravdu málo. Zaměstnavatelé se tak nalézají v situaci, kdy doslova hledají jehlu v kupce sena. I z toho důvodu se čím dál častěji poohlížejí po mladých talentech na vysokých školách.

Právě intenzivní práce s těmito institucemi je strategií, jak najít mladé lidi, kteří se do chodu firmy mohou zapojit již při studiích prostřednictvím zkrácených úvazků nebo placených stáží. A hned poté, co zdárně dostudují, pokračují v podniku dále –⁠ teď už jako ostřílení členové týmu, kteří vás v nákladech stojí mnohem méně než nábor člověka nového.

Tradiční model, kdy firmy čekají na absolventy, je přitom dávno zastaralý a plně nekoresponduje s aktuální situací na trhu. Dnes je běžné, že mladí lidé začínají pracovat v oboru už v prvním nebo druhém ročníku bakalářského studia, a proto se vyplatí nabírat je prakticky již od nástupu na vysokou školu. Určitý typ přivýdělku má 92 procent studentů, z toho bezmála polovina pracuje v oboru, vyplývá z dat projektu Eurostudent. I proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s vysokými školami napříč celou republikou.

O e-mail marketingu naši specialisté přednáší aktuálně například na VŠE v Praze, na ČZU nebo na zlínské Univerzitě Tomáše Bati. Díky tomu jsme našli hned několik schopných posil do týmu. Se školami spolupracujeme i proto, abychom mladé lidi inspirovali a pomohli jim pochopit, co práce v marketingu obnáší. Teoretická výuka totiž v dnešní době nestačí. A protože je tento obor založený do velké míry právě na praxi, není nic lepšího než diskutovat s těmi, kteří se v něm pohybují na každodenní bázi.

Spolupráce s vysokými školami je tedy logickým krokem, který může posílit konkurenceschopnost firem na trhu. Studenti, kteří jsou již od začátku zapojeni do reálných projektů, mají následně mnohem hladší přechod do profesního života. Výměnou za to přinesou zaměstnavatelům svěží vítr, který podniky popohání vpřed.