Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nedávno znovu připustil dřívější zrušení daně z mimořádných zisků (tzv. windfall tax). Možnost, že by tato speciální daň platila jen pro rok 2023, a nikoliv až do roku 2025, zmínil již koncem července. Nyní dodal, že cenové stropy na elektřinu a plyn pro koncové zákazníky skončí na konci letošního roku, respektive budou ukončeny s tím související státní kompenzační programy. Pravděpodobnost předčasného zrušení windfall tax se tím zvyšuje. S omezováním vládních výdajů na kompenzace drahých energií by totiž měla klesat i motivace vlády držet v platnosti mimořádnou daň. Zrušení windfall tax tak patrně bude na ministerstvu financí, potažmo na vládě na počátku příštího roku velkým tématem k debatě.

Pro ČEZ a jeho akcie by to byla pozitivní zpráva. Ziskovost energetické firmy by v příštím roce mohla dostat velmi zajímavý impulz. Ve spojení s absencí odvodů z tržeb z výroby, které se vztahují jen na letošní rok, by ukončení platnosti mimořádné daně mohlo vést k provoznímu zisku před odpisy v rozmezí 130 až 135 miliard korun, respektive čistému zisku mezi 70 a 75 miliardami. To by znamenalo nárůst z letošních společností ČEZ očekávaných 105 až 115, respektive 33 až 37 miliard korun. Jen pro zajímavost, má letošní predikce je po lepších než očekávaných výsledcích za druhé čtvrtletí posazena k hranici 125, respektive 40 miliard korun.

Předčasné utlumení daňové zátěže a s tím související výrazný nárůst zisku již od roku 2024 by měly znamenat i významnou podporu pro akcie ČEZ. Téma transformace společnosti aktuálně utichlo, akcie firmy nyní v „prázdninovém módu“ stagnují kolem 950 korun. Diskuse ohledně oprávněnosti nadále uplatňovat mimořádnou daň tak může být v příštích měsících zřetelným kurzotvorným faktorem. A má potenciál poslat akcie ČEZ při stávající projekci prodejních cen silové elektřiny výrazněji přes hranici tisíc korun. Čisté ziskovosti ČEZ, pohybující se v řádu vyšších desítek miliard korun, totiž současné ocenění akcie neodpovídá.