Pokud by byla v mezinárodním měřítku česká vláda odvážná, zvládla by snížit deficit z roku na rok klidně o 88 miliard korun, méně odvážná by snížila deficit alespoň o 44 miliard. Realitou je ale pokles o 22 miliard. Ekonom Pavel Sobíšek tak váhá,...

Rozhovor