Ze všech politiků Evropské unie a Severoatlantické aliance, na které měl kdy telefon, jak neustále připomínal, zbylo Andreji Babišovi nejspíš už jen číslo na Viktora Orbána.

Maďarský vládce, kterého Babiš nazývá přítelem, buduje v zemi autoritářský a korupční systém, jímž se v EU inspiruje například Jaroslaw Kaczyński v Polsku nebo Robert Fico na Slovensku. Tento systém má velmi blízko k východním despociím a Rusku, které vede genocidní válku na Ukrajině a s nímž Orbán udržuje přátelské obchodní vztahy. Proto když se Babiš vypravil na pozvání svého přítele do Budapešti sledovat začátek mistrovství světa v atletice, vydal se vědomě do pochybné politické společnosti. Svými setkáními se pochlubil i na sociálních sítích. Dal tak zjevně najevo, že pokud by se vrátil k moci, tak by nejspíš východním směrem nasměroval i českou zahraniční politiku.

