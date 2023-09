Národní bezpečnostní úřad zahájil správní řízení s Kanceláří prezidenta republiky, uvedla Česká televize. Zjišťuje v něm, zda nebyly neoprávněně v utajovaném režimu vedeny dopisy bývalého prezidenta Miloše Zemana, které se týkaly možné abolice jeho spolupracovníků. Za neoprávněné utajování informací hrozí kanceláři pokuta až 300 tisíc korun.

Deník N v lednu napsal, že Zeman loni požádal premiéra Petra Fialu (ODS) o spolupodpis abolice, která by znemožnila zahájit případná stíhání v kauzách skartace vrbětické zprávy a úniků informací Bezpečnostní informační služby na Hrad. Premiér mu ale nevyhověl. Zeman poté uvedl, že Fialu o nic takového nežádal. Server Seznam Zprávy v únoru napsal, že prezidentská kancelář vede dokumenty ohledně abolice v tajném režimu. Vládní Piráti pak požádali NBÚ o posouzení, zda Hrad vede dokumenty v tajném režimu oprávněně.

Mluvčí NBÚ Jaromír Kadlec ČT řekl, že NBÚ po zhodnocení zjištěných skutečností dospěl k závěru, že se prezidentská kancelář mohla dopustit přestupku. Stalo by se tak tím, že by utajovala dokumenty, které mezi utajované podle zákonných pravidel nepatří a jejich zveřejnění by nepoškodilo zájmy ČR. „Z tohoto důvodu NBÚ v dané věci zahájil řízení o uvedeném přestupku,“ uvedl Kadlec.

Pražský hrad na dotaz ČT uvedl, že s NBÚ v této kauze intenzivně spolupracuje.