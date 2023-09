Rodina Kopeckých z Liblice u Českého Brodu platí za vytápění svého rodinného domu 140 až 150 tisíc korun ročně. A to i když šetří a vedle svého plynového kotle si přitápí dřevem v krbových kamnech. Bez toho by se jejich náklady možná dostaly až na 200 tisíc korun. Za jejich extrémní výdaje může energeticky nehospodárný rodinný dům.

Stavba ze 70. let trpí snad všemi neduhy, které si lze představit. Teplo v zimě udrží asi tak jako cedník. Nyní se nachází v energetické třídě E, což je třetí nejhorší.

Podle Michala Čejky, odborného konzultanta z Centra pasivního domu, ale má i tak šanci stát se úspornou stavbou a dostat se mezi třídy A až B. Popisuje, co všechno v něm lze rekonstruovat a kolik by to stálo. S novým dotačním programem Oprav dům po babičce, z něhož lze získat milionovou podporu, to nemusí být tak moc.

Zbývá vám ještě 80 % článku