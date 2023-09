Favoritem parlamentních voleb na Slovensku zůstává dva týdny před hlasováním strana Směr-SD bývalého premiéra Roberta Fica, její náskok před konkurencí se ale snižuje. Podle dnes zveřejněných výsledků průzkumu agentury Focus by Ficova formace získala 18,9 procenta hlasů, strana Progresivní Slovensko (PS) pak 16,5 procenta. V srpnu přitom činil náskok Směru-SD pět procentních bodů. Do parlamentu by se podle aktuálních voličských preferencí dostalo sedm politických stran.

Směr-SD podpořilo v srpnovém průzkumu 20 procent voličů, PS 15 procent. Třetí místo patří aktuálně stejně jako v minulých průzkumech straně Hlas-SD dalšího expremiéra a někdejšího Ficova spojence Petera Pellegriniho, kterou podobně jako minule i nyní podporuje 14,6 procenta voličů.