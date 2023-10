Je to vtipná slovní hříčka. Jaroslav Beck založil nadační fond Giving Beck, jehož název si hraje s jeho příjmením i známým filantropickým mottem „giving back“. To v podstatě říká, že když má někdo byznysový úspěch, měl by část peněz, energie, času i nápadů vrátit společnosti. A přesně tohle se pětatřicetiletý rodák ze Strakonic rozhodl udělat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Čím Jaroslav Beck vybaví dětské domovy.

Jaký uznávaný režisér mu s projektem pomáhá.

Na co dalšího se chce po dětských domovech zaměřit.