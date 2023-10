Loňský rok byl pro váš aukční dům tím nejúspěšnějším v dosavadní historii. Jaká je zatím vaše současná sezona?

Loňský rok byl opravdu skvělý, ale i letos už za sebou máme vynikající výsledky, k tomu porci podzimních aukcí ještě před sebou. V jarní aukci obrazů 19. století jsme prodali malbu Osmana Hamdi Beye za 1,275 milionu eur, dařilo se starým mistrům a samozřejmě modernímu a současnému umění, kde se to dosaženými cenami v řádech stovek tisíc eur jen hemžilo. Největším překvapením pro mě byl prodej obrazu Eugena von Blaase, který se z vyvolávací ceny 120 tisíc eur prodal za 400 tisíc eur na sále. Byl to obraz z jedné české soukromé sbírky, který jsme do Vídně odváželi až pár dnů po uzávěrce příjmu do naší jarní výběrové aukce. Řadil se mezi jeden z nejkrásnějších obrazů tohoto autora na trhu za posledních patnáct let, i tak nás ale jeho výsledek velmi příjemně překvapil.

Máte možnost srovnávat mezi českým a rakouským trhem s uměním. Jaké jsou rozdíly v trendech a preferencích sběratelů a investorů?

Rakouský trh je mnohem více než ten český orientovaný na poválečné a současné umění. V tom je daleko blíž dění na aukcích v Londýně či New Yorku. A není to jen otázka naší mezinárodní klientely, ale opravdu rakouských kupců. Mince má ovšem samozřejmě dvě strany, takže zatímco třeba v českých aukcích je stále poměrně vysoký zájem o obrazy 19. století, rakouské umění 19. století oslovuje stále méně nových zájemců.

Dorotheum pořádá ročně stovky aukcí v desítkách prodejních kategorií, od obrazů přes kabelky až po diamanty. Jaký z vámi nabízených segmentů zažívá největší boom?

Určitě to je současné a moderní umění, v tomto segmentu jsme v letošním roce i navýšili počet pořádaných aukcí. Přibylo také aukcí luxusního zboží, jako jsou zmíněné značkové kabelky, velmi se daří luxusním hodinkám. Boom zažívají i díla malířek v segmentu starých mistrů či konce 19. století, mnohá z nich se dnes už prodávají dráž než díla jejich dříve podstatně žádanějších mužských protějšků.

Jednou z kategorií jsou vozidla. Mění se i zde trendy?

Určitě. Stejně jako v jiných segmentech i tady je patrné omlazování. Pro řadu kupců už není splněným dětským snem design 50. či 60. let, ale klidně až 80. léta. Mladší auta navíc mají pro znalce poměrně velký potenciál, protože zájem se dosud soustřeďoval spíše na ta starší vozidla. Je to podobný vývoj, jaký sledujeme i v segmentu výtvarného umění – nejvíce táhne to, co je nám časově momentálně nejblíže.

Jaké aukce připravujete v nadcházejícím období?

Na konci října nás čeká naše výběrová aukce obrazů 19. století, na kterou se velice těším, protože v ní budeme mít několik krásných českých obrazů, v čele s úžasným pohledem na hrad Český Šternberk od severočeského malíře Antonína Liehma. Vloni na podzim jsem se radoval, že obraz tohoto na trhu vzácně se vyskytujícího malíře budeme mít v aukci, a díky skvělému výsledku se do roka objevila další, ještě krásnější malba. A také vyhlížíme naši aukci klasické moderny, do které se nám podařilo získat nádherný a formátem opravdu raritní obraz českého expresionisty Jindřicha Pruchy.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.