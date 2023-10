Jaká je vaše současná sezona?

V naší poslední, zářijové aukci přesáhla úspěšnost prodeje 95 procent, to je číslo, které mě velmi těší. Dlouhodobě držíme úspěšnost nad devadesát procent a to je, myslím, dobrou vizitkou naší práce, stejně jako stále rostoucí počet dražitelů, kteří se do našich aukcí zapojují. Jen letos jsme jich nově zaregistrovali několik set. Za celý letošní rok bych rád vyzdvihl zejména famózní výsledek historicky několikrát vystaveného akvarelu Josefa Šímy Dvojitá krajina. Dosažená částka téměř čtyři miliony korun patří mezi zcela zásadní prodeje v kontextu Šímových prací na papíře. Dlouhodobě se nám také daří výjimečně dobře obchodovat díla Zdeňka Buriana, jehož tvorbě se intenzivně věnuji již mnoho let. Četné výstavy, které jsem tomuto umělci uspořádal, se promítly do nadstandardních vztahů s dalšími příznivci jeho díla. Díky tomu se nám daří vysoce kvalitní Burianova díla do prodeje získávat a samozřejmě je i dobře prodávat. Za všechny bych zmínil prodej kvašové dobrodružné ilustrace v zářijové aukci, jejíž prodejní cena dosáhla téměř desetinásobku ceny vyvolávací.

Kromě výtvarného umění dražíte také mince. Jaký je o tento segment zájem?

Mince jsme začali zařazovat jako zpestření. V klasických numizmatických aukcích je jich nepřeberné množství z různých období i materiálů. My se zaměřujeme pouze na staré zlaté mince, nikoliv nové, investiční. Zjistili jsme, že aukce mincí se zúčastní kromě numizmatiků i klienti, kteří měli do té doby primární zájem pouze o obrazy, a proto se nám daří je většinou prodat lépe než v klasické numizmatice. Funguje to i opačně, někteří klienti, kteří preferovali pouze mince, si koupí i výtvarné dílo.

Nabízíte také poradenství v oblasti budování uměleckých sbírek. Co vybudování sbírky obnáší?

Odpovídáme jak začínajícím sběratelům na otázky velmi všeobecné, tak těm dlouholetým, kteří by rádi doplnili své sbírky například o něco konkrétního, co jim ještě schází. Všeobecně vzato je právě teď nejvýraznější poptávka po dílech z 60. až 80. let, jména jako Václav Boštík, Adriena Šimotová, Jiří John nebo Vladimír Kopecký rezonují trhem. Neutuchající je i nadále zájem o autory české moderny, část klientů se ale rozhodla jít opačným směrem a výrazně investovat do děl současných umělců, jakými jsou v našich aukcích například Jaroslav Róna, Michael Rittstein nebo Tomáš Císařovský. Vidíme i zajímavý nárůst u konkrétních jmen, například díla Josefa Velčovského, Karla Chaby, Vladimíra Komárka či Zdeňka Buriana byla před pár lety na daleko nižších částkách. Pokud bych mohl dát jedinou radu, vsadil bych na diverzifikaci portfolia v autorech i obdobích. Nevidím nic špatného na kontrastu děl z celé šíře dvacátého století i dřívějších.

Co připravujete na konec sezony? Na co se mohou zájemci o umění těšit?

V tuto chvíli vás můžeme pozvat k naší již probíhající říjnové aukci, která vyvrcholí 24. až 26. října na www.aukceaukci.cz. Získat můžete dvě rané práce surrealistického malíře Zdeňka Hajného, několik reprezentativních Olbramů Zoubků nebo velmi zajímavý velkoformátový obraz Josefa Jíry. Doufáme, že zlatým hřebem roku bude již tradiční Vánoční aukce, která proběhne 12. až 14. prosince. Do ní pro vás chystáme vedle bohatého průřezu díly celého minulého století i mimořádný olej Františka Tichého, krásného skupinového Kamila Lhotáka (tvorba v rámci Skupiny 42 – pozn. red.), výjimečnou plastiku Jana Koblasy nebo pravděpodobně největší doposud obchodovaný pastel od Adolfa Borna.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.