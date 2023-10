Jaká je vaše současná sezona?

Na rozdíl od roku 2022, kdy jsme se soustředili na přítomnost českého umění v zahraničí, jsme letošní sezonu pojali jako příležitost představit návštěvníkům české umělce napříč výtvarným spektrem. Ať už to byla jedinečná výstava Josef Mánes – člověk, umělec, legenda, která sklidila velký úspěch, nebo 18. Bienále architektury v Benátkách, kde se český tým se svým výstavním projektem zařadil mezi desítku nejvyhledávanějších instalací. V letech 2022–2024 se věnujeme umění zahraniční provenience (Francie, Belgie, Německo, Estonsko) a také objevujeme evropské umění v Praze. Ale letos jsme se zaměřili na umění, které s Českem úzce souvisí. Po zmíněné výstavě Josefa Mánesa následovala sbírková expozice 1939–2021: Konec černobílé doby, výstava Akvarel mezi Prahou a Vídní a nyní Petr Brandl – dílo malíře, příběh bohéma.

Jaký byl hlavní záměr stálé expozice 1939–2021: Konec černobílé doby, která mapuje vývoj českého moderního a současného umění. Co jste touto výstavou chtěli sdělit?

Nová expozice symbolicky uzavírá triptych sbírkových expozic ve Veletržním paláci. Návštěvník tak může pohodlně projít posledními třemi staletími a objevit kouzlo každé epochy, kterou vystavená díla představují. 1939–2021: Konec černobílé doby je mimo jiné zásadní v tom, že představuje současné umění v kontextu historických i aktuálních událostí. Výjimečné je i to, že jsou vystavena výhradně díla ze sbírek Národní galerie Praha, doplněná o příklady dobových výstav a příběhy akvizic. Vidět tak můžeme kurátorský výběr klasických i avantgardních umělců, kteří významným způsobem ovlivnili uměleckou scénu, ale i díla, která zůstala mementem své doby.

Investice do umění Stáhněte si přílohu v PDF

Příští týden uvedete výstavu významného barokního umělce Petra Brandla. Co vše na ní bude k vidění?

Na tuto výstavu se velmi těším, protože se jedná o dlouze a pečlivě připravovaný projekt. Stejně jako ty předešlé má z důvodu pandemie zpoždění – o to více jsme do ní ale vložili energie, tvůrčího zápalu a radosti z práce. Kurátorka Andrea Steckerová ji připravila nadmíru kreativně a společně s architektem koncepce představí návštěvníkům prostor Valdštejnské jízdárny úplně jinak, než to bylo u minulých výstav. Můžeme se těšit nejen na monumentální malby, oltářní obrazy a portréty, ale také na nově objevená Brandlova díla. Tohoto mimořádného umělce představujeme také jako gurmána, cestovatele, milovníka luxusu, ale i jako celoživotního dlužníka. Jde o intimní setkávání, které výstavě propůjčilo další rozměr. Věřím, že půjde o zlatý hřeb letošní sezony.

Co dalšího připravujete na příští rok?

Ráda bych pozvala všechny na příští, mezinárodně orientovaný rok v Národní galerii. Jako vůbec první tuzemská galerie budeme spolupracovat s muzeem Louvre, kde později vystavíme naši kolekci děl. Je to výsledek práce celého týmu a jsem na to moc pyšná. Výjimečná bude také prezentace českých umělců v rámci expozice École de Paris, což je fenomén, který v takovém rozsahu nebyl v Česku ještě uveden. Kromě toho budeme prezentovat český surrealismus v estonském Tartu, Evropském městě kultury 2024.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.