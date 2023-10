Nejen kvůli bohaté historii, podmanivé funkcionalistické architektuře a živé kulturní scéně by měla být návštěva Brna součástí seznamu každého cestovatele. Živé a pulzující město nabízí nepřeberné množství zajímavostí a zážitků, které stojí za objevování. Je jedno, zda se návštěvníci „metropole Moravy“ rozhodnou vydat na prohlídku historického starého města, projít si zdejší impozantní galerie nebo třeba prozkoumají podniky, o kterých jejich majitelé tvrdí, že jsou divné či neexistují. Každá výprava přinese jedinečný zážitek.

Na kávu v nejužším hotelu Evropy

Ačkoliv zvenku nenápadný hotel Avion v České ulici možná mnohé neoslní, v jeho nitru se rozkládá symbol české avantgardní architektury s dokonale promyšlenou konstrukcí. Autorem nejužšího hotelu v Evropě, který by žádný návštěvník Brna neměl minout, je zřejmě nejvýznamnější tuzemský funkcionalista Ladislav Fuchs. Tomu se v 60. letech podařilo vtěsnat na extrémně úzkou středověkou parcelu o šířce osm metrů všechny hotelové provozy, včetně restaurace a kavárny. Ikonická stavba brněnské moderny od roku 2005 chátrala. Dnes je však už sedm let po nákladné rekonstrukci a hosté si tak v hotelu mohou vychutnat například kávu nebo oběd při pohledu na interiér zdobený modrými, žlutými a červenými stěnami, prosvícený jemným světlem proudícím skrze luxfery. Zkrátka funkcionalistický skvost.

Utajovaný kryt pod Špilberkem

Bunkr 10‑Z, rozléhající se v podzemí ulice Husova, vystavěli Němci za dob okupace. Dlouhou dobu po druhé světové válce sloužil stále stejnému účelu jako dříve nacistům – měl chránit mocné. V jeho interiéru se dokázalo schovat naráz až 500 osob. Až do roku 1993 jej spravovala armáda a byl přísně tajný. Dnes si však mrazivou upomínku historie v srdci Brna může projít kdokoliv. Návštěvníci krytu mají možnost prozkoumat rozsáhlou expozici, která přibližuje atmosféru komunistické éry. Exponáty, jež zajišťovaly udržitelnost života v bunkru a jeho spojení s okolním světem, doplňují četné projekce i QR kódy s odkazy na videa o historii a osudech lidí spjatých s tímto místem. Kryt v běžném provozu příchozí procházejí sami, zapálenější jedinci však mají možnost domluvit si prohlídku s místním průvodcem.

Kochejte se v pohybu Brno je pro neorganizovaný a individuální sport jako stvořené. Můžete si jít zaběhat třeba do brněnských parků a lesů, zajezdit na kole po cyklostezkách nebo využít brněnská sportoviště. Z parků jsou mezi sportovci oblíbené Lužánky, které potěší zejména běžce či fanoušky venkovního posilování. Protáhnete‑li se plotem u některé z bran do opuštěného fotbalového stadionu za Lužánkami s tribunami porostlými náletovými stromky, vběhnete na ovál, který kromě fotbalových utkání sloužil také štábu při natáčení filmu Zátopek. I na podzim si můžete jít v Brně zaplavat. Ideální podmínky vám poskytne třeba koupaliště na Kraví hoře, které plavce potěší hlavně výhledem na hrad Špilberk. Mezi další oblíbená koupaliště v okolí města patří také koupací biotop Brno‑jih, Riviéra či Zábrdovické lázně.

Na skok za mamutem

Muzea a galerie, kterých nabízí moravská metropole a blízké okolí opravdu pestrou škálu, zajistí zajímavý program za každého počasí. Například na cestu do pravěku se mohou návštěvníci vydat do Pavilonu Anthropos, rozkládajícího se ve stejnojmenném parku asi 10 minut jízdy od centra města. Kořeny jedné z nejstarších a nejmodernějších expozic v Evropě sahají až do období první Československé republiky. Jedinečné muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého evropského kontinentu. Narazíte zde například na mumii, starověké sochy, keramiku, šperky a další historické a etnografické předměty. Návštěvníci mohou také prozkoumat interaktivní výstavy a multimediální prezentace, které jednotlivé kultury a období přibližují. Nejzajímavějším exemplářem pro příchozí je však bezesporu tři a půl metru vysoký model mamuta v životní velikosti. Výstavu od letošního léta navíc doplňují obrazy malíře Zdeňka Buriana, který se ve svých dílech věnuje evoluci člověka, scénickým obrazům a malbám zobrazujícím pleistocenní faunu.

Nejdivnější bar v zemi

Věděli jste, že v Brně můžete najít údajně nejdivnější bar v Česku? V podniku Super Panda Cirkus, jak název napovídá, má návštěvník očekávat nečekané. Skrývá se za závěsem neoznačených dveří na rohu Šilingrova náměstí a Husovy ulice. Když se hostům „zašitý“ podnik podaří vypátrat, zažijí jedinečnou atmosféru moravsko‑asijského podniku. Že to zní zvláštně? Zmást zákazníka je údajně podnikatelským záměrem. Koktejly, čaje i další nápoje se zde servírují pokaždé do jiné netradiční nádoby – najdete zde třeba hrnky ve tvaru lebky, skleněné střevíčky či žárovky. Pití si navíc zákazníci z jídelního lístku běžně neobjednají. Namísto nápoje si zde zvolí příběh. U vstupu může každý dostat tablet s mobilní aplikací, v níž během večera prožívá příběh očima jedné z pěti postav, kterou si na začátku hry vybere. Za Snílkem, Rockerem, Samurajem, Šamanem nebo Stínem je ukrytý jedinečný scénář, jehož vývoj i rozuzlení ovlivňuje sám host – rozhodnutími v samotné hře i koktejly, jež si během hraní objedná.

Únik z ruchu na Kraví horu

I v uhrančivém městě může člověka přepadnout touha utéct před jeho ruchem do přírody. Za relaxací uprostřed zeleně ale není potřeba z Brna odjíždět. Město a jeho okolí nabízí širokou škálu parků a lesů, ke kterým se navíc cestovatelé snadno dostanou díky hromadné dopravě. Odpočinek v trávě za zpěvu ptáků mohou návštěvníci moravské metropole najít například v rozsáhlém parku Kraví hora, který se rozkládá zhruba 20 minut jízdy autobusem od centra. Už z názvu leckdo pozná, že areál dříve sloužil jako pastva pro dobytek. Dnes na vrcholu jeho kopce stojí moderní hvězdárna a planetárium, pod kterými na svahu místní běžně relaxují, sportují, dělají pikniky nebo pořádají různorodé kulturní akce. Můžete si zde třeba připravit jídlo na veřejném grilu, zahrát si tenis, basketbal či volejbal na hřišti nebo se projít kolem malebného biotopového jezírka.

Videohry z osmdesátek i socialistická auta

Možnost zahrát si videohry z 80. i 90. let, prohlédnout si vozy, ve kterých se jezdilo za socialismu, nebo obdivovat nožířské řemeslo pod jednou střechou. To přináší technické muzeum, které se zaobírá technikou od hodinových součástek až po letadla. Návštěvníci jeho hlavní budovy, jež sídlí na předměstí Králova Pole, si zde mohou projít 17 expozic, které přibližují například historii optiky, výpočetní techniky, železářství nebo stereovizi. Ani mladší ročníky nepřijdou zkrátka. Bezesporu se zabaví v interaktivní Technické herně, v níž se seznámí zábavnou formou s různými zákony. Nápis „nedotýkejte se exponátů“ tady nečekejte, naopak. K manipulaci s jednotlivými modely jsou návštěvníci Technického muzea vyloženě pobízeni. Jen tak přece zjistí, jak na jednotlivý pohyb nebo činnost modely zareagují.

Dvě staletí starý obelisk v Denisových sadech

V městském parku na svahu kopce Petrov, který byl původně známý pod jménem Františkov, se nachází mohutný obelisk. Ten byl obyvatelům Brna odhalený už před více než 200 lety jako památník oslavující ukončení napoleonských válek v Evropě. V tu dobu šlo o největší pomník na toto téma v habsburské monarchii. Ten navíc vyrostl na místě, z něhož se stal první veřejný park na Moravě i v českých zemích založený z iniciativy veřejné správy. Kromě připomínky dějin můžete návštěvu dnešních Denisových sadů využít k procházce po opravených hradbách, při níž se vám naskytne jeden z nejromantičtějších pohledů na město. Z cesty lze zahlédnout hrad Špilberk nebo třeba starobrněnský klášter a gotickou baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která leží na Mendlově náměstí.

