O případné investici amerického výrobce čipů onsemi do rozšíření výroby v závodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku by se mohlo rozhodnout do konce února příštího roku. Novinářům to v úterý v Rožnově řekl viceprezident a ředitel výroby rožnovského...

10. 10. 2023 ▪ 3 min. čtení