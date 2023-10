Zdražení peněz ve světě ovlivnilo nejen ceny akcií, ale dopadlo i na start-upy. „Zatímco v minulých letech se nejlepší start-upy oceňovaly až na téměř třicetinásobek obratu, přičemž v průměru to bylo mezi deseti- a dvacetinásobky, tak dnes jsme klidně na pětinásobku,“ líčí v rozhovoru pro HN změny na trhu Petr Šíma, partner investiční skupiny Depo Ventures. Skupina se zaměřuje na investice do start-upů v době jejich nejranějších stadií. Před rokem rozjela andělský fond, který míří na půl miliardy korun. To by z něj udělalo největší fond tohoto typu v regionu střední a východní Evropy.

V současnosti je podle Šímy na investice do začínajících start-upů nejlepší doba. „Na trhu je neskutečný výběr. Start-upy, které nám chodí, jsou nejkvalitnější, co jsme kdy viděli,“ říká Šíma. Jeho firma dostane ročně na stůl celkem dva tisíce nabídek na investice. Ve finále pak zainvestuje 15.

Centrální banky již přes rok bojují s inflací a rychle zvyšují úrokové sazby. Jak drahé peníze ovlivňují trh se start-upy?

Neřekl bych, že jsou drahé. Už nejsou neskutečně levné, jak bývaly. Skoro všechny centrální banky jen tiskly peníze jako o život a pumpovaly je do ekonomiky. To nemohlo skončit jinak než obrovským přetlakem prostředků a inflací. To, co se nyní děje, není zas tak hrozné. Očekával jsem, že to bude daleko náročnější. Peníze už ale nejsou nikde zadarmo, což je v pořádku.

Promítlo se to do ocenění start-upů?

Je to jako se vším. Vyskočily nahoru, protože byl přetlak peněz. Investoři nevěděli, kam je dát, a tlačili se úplně všude. Zvýšilo se ocenění společností na burzách i start-upů. Mnohem vyšší byl také objem peněz na investice do těchto mladých firem.

Snížilo se už teď jejich ocenění?

Ano, už se upravilo. Když se budeme bavit o start-upech, tak je tam několik úrovní. Čím menší jsou, tím méně se můžete spoléhat na historii a díváte se jen na vývoj v budoucnosti. Zatímco v minulých letech se ty nejlepší oceňovaly až na téměř třicetinásobek obratu, přičemž v průměru to bylo mezi deseti- a dvacetinásobky, tak dnes jsme klidně na pětinásobku obratu. Záleží ovšem na fázi, kdy investujete.

Ve které fázi investuje Depo Ventures?

Investujeme v době, kdy firma nemá skoro žádný obrat. Musíme proto odhadovat, jaký potenciál má společnost v budoucnu, jak vysoký obrat bude vytvářet, a podle toho určit, jakou hodnotu by mohla mít. To je právě krása technologického startupového investora. Když investuje, tak musí přemýšlet, jaký bude svět za pět či 10 let. Nemůžete investovat s dnešní optikou. Musíte se snažit přemýšlet, jak to bude vypadat za nějakou delší dobu.

