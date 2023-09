Čísla příběh českého venture kapitálu vykreslují jasně. První dva roky koronavirové pandemie přišel raketový nárůst. Loni trh stanul na vrcholu, avšak už s jasnými příznaky ochlazení, které se naplno ukazuje letos. A výhled na další období je značně nejistý, byť v očích tuzemských investorů mírně optimistický.

Venture kapitál má jako druh rizikového kapitálu značný rozptyl: pohání start-upy na začátku jejich cesty i ve značně pokročilých fázích, kdy se hodnota firem pohybuje v miliardách korun, či dokonce dolarů.

Razantní propad financí, které plynou do českých start-upů, je daný zejména úbytkem velkých investičních kol, která v minulých letech putovala do Rohlíku, Mews, Shipmonku či Ataccamy. Na trhu se naplno projevil „nový normál“: investoři začali mnohem více dbát o zdravou podstatu mladých firem – tedy především ziskový byznysmodel – a jejich ocenění přešlo do mnohem racionálnější, tedy nižší roviny. Za takových okolností se zase do investic nehrnou ani zakladatelé start-upů, kteří nechtějí své podíly prodávat příliš „lacino“.

