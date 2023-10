Společnost onsemi, která působí v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně, je součástí nadnárodního dodavatele polovodičových součástek pro automobilové a komunikační technologie, počítače a spotřební elektroniku, průmysl, energetiku a mnoho dalších odvětví. Navrhují se zde integrované obvody, vyvíjejí nové technologie, vyrábí křemíkové desky a polovodičové čipy.

Aktuálně se firma soustřeďuje na velice slibný materiál, karbid křemíku, jenž v některých aplikacích nahrazuje křemík. Nyní se ve výrobním závodě v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí leštěné a epitaxní desky karbidu křemíku. Růst krystalů pro velkoobjemovou výrobu zajišťuje sesterský závod onsemi v USA. Na Moravě se ale provádí výzkum a vývoj této unikátní technologie. Desky z Rožnova pak směřují do onsemi v Koreji, kde se na nich vyrábějí špičkové čipy.

Nicméně v blízké budoucnosti by mohlo dojít ke spojení všech tří kroků na jednom místě, tedy v onsemi ve Zlínském kraji. A to pokud se rožnovskému závodu podaří získat od matky investici ve výši dvou miliard dolarů (přibližně 44 miliard korun), což je mnohem vyšší částka, než byla dosud v této výrobě investovaná. „Tímto spojením by se zdejší výroba stala naprosto jedinečnou nejen v Evropě, ale i ve světě a Česko by získalo postavení zcela zásadního partnera v dodavatelském řetězci pro světové automobilky,“ vyzdvihuje Aleš Cáb, viceprezident pro výrobu ve společnosti onsemi. Proč? Protože…

… elektromobilita táhne

Velkým trendem dneška je elektromobilita a výrobci budují nové dodavatelské řetězce. Některé komponenty zůstávají stejné jako u klasických vozů, ale v elektromobilech je řada nových, jako třeba baterie a měnič, založených na čipech na karbidu křemíku.

„To je pro Českou republiku příležitost, která se otevírá jednou za 20 let. Naše korporace má podepsané dlouhodobé kontrakty s předními automobilkami, a pokud by se investice povedla podle očekávání, dodávali bychom od roku 2026 až 2027 tyto komponenty světovým automobilkám a byli jejich zásadním partnerem. Státní pobídka na tuto investici je v současnosti předmětem jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a následně bude projednána vládou České republiky,“ dodává Aleš Cáb.

Velké věci na poli inovací lze udělat jen s dobrým a spokojeným pracovním týmem a odpovědným přístupem ke komunitě a prostředí, kde působíte.

Přínos pro region

Společnost onsemi si je vědoma, že tak velká investice do růstu firmy bude znamenat velký rozvoj i pro lokalitu, kde působí. Bude mít dopad na produkci a odběr dalších komponent potřebných pro výrobu – elektřiny, plynů jako vodík a dusík, náhradních dílů pro stroje a servisní služby pro strojní park –, a tedy podporu dalších firem v regionu. A vyvolá také potřebu dalších šikovných pracovních sil. Firma plánuje nárůst o tisíc pracovních míst, proto intenzivně jedná s vedením města Rožnova a zástupci mikroregionu o možnostech ubytování, infrastruktuře, kapacitách škol a školek, volnočasových aktivitách a podobně.

Práce v onsemi neznamená ale jen špičkové moderní pracovní prostředí s nejmodernějšími přístroji v maximální čistotě. Není jen o přesnosti a pečlivosti, možnostech profesního růstu či využívání příležitostí k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji. Je také o příjemném prostředí, dobrých pracovních vztazích, odpovědnosti k zaměstnancům a komunitě, ve které onsemi působí. A rovněž o angažovanosti a zapojení samotných zaměstnanců.

Zapojení firmy inspiruje zaměstnance

Společnost se zapojuje do sociálních projektů, do technického vzdělávání mládeže i do podpory sportovních aktivit. A na těchto projektech velmi výrazně participují přímo zaměstnanci. Ať už jde o pomoc při úklidu a údržbě města či přírodních lokalit Beskyd nebo o asistenci seniorům při výletech do okolí nebo údržbu zahrad neziskových organizací.

Významně firma podporuje také ochotu zaměstnanců pomáhat z vlastních prostředků. Stejným dílem dorovnává jejich příspěvky. Zaměstnanci tuto možnost hojně využívali například na pomoc při povodních na jižní Moravě nebo pro humanitární pomoc spojenou s válečným konfliktem na Ukrajině.

Vedení společnosti také propojuje sportovní aktivity zaměstnanců a pomoc komunitě. „Již šestým rokem jsme partnerem cyklistické výzvy Vrchařská koruna Valašska. Naši zaměstnanci každý zdolaný vrchol, ať už na kole nebo pěšky, evidují do firemní databáze a jako společnost jej oceníme stokorunou. Při vyhodnocení programu pak sami naši zaměstnanci rozhodnou, kam takto naspořená finanční částka poputuje. Celkově již naši pracovníci v tomto programu za dobu jeho existence vysportovali přes jeden milion korun,“ s potěšením konstatuje Lenka Střálková z oddělení komunikace společnosti onsemi.

Ve onsemi jsou si velmi dobře vědomi, že uskutečnit velké věci na poli inovací lze jen s dobrým a ve všech směrech spokojeným pracovním týmem a odpovědným přístupem ke komunitě a prostředí, kde působí. Příjemným bonusem pro zaměstnance jsou nadstandardní benefity. Společnost poskytuje svým pracovníkům řadu firemních zaměstnaneckých výhod. Kromě příspěvků na dětské tábory, sport, kulturu, volný čas a zdraví patří mezi nejžádanější benefity také:

nástupní bonus až 100 000 korun

příspěvek na dojíždění

příspěvek na penzijní připojištění ve výši šest procent ze mzdy

skupinové životní pojištění pro případ úmrtí, trvalé invalidity a trvalých následků úrazů

25 dní dovolené ročně + tři dny placeného volna pro případ náhlých zdravotních potíží a při projevech krátkodobých infekčních onemocnění (sick days)

roční odměna při splnění stanovených cílů

Nejlepší zaměstnavatelé Stáhněte si přílohu v PDF

Hlavně udržitelně

Výrobky společnosti nacházejí uplatnění v elektromobilitě, obnovitelných zdrojích elektřiny, bateriových úložištích, při nabíjení elektromobilů, tedy obecně v systémech přispívajících k dekarbonizaci, elektrifikaci a snižování ztrát energií. Jsou tedy zaměřené na udržitelnost. To ale v onsemi nestačí. Korporace vyhlásila na celosvětové úrovni plán uhlíkové neutrality od roku 2040 a ten chtějí naplnit i v Rožnově.

Zaměřují se na snížení spotřeby energie, využití energie z obnovitelných zdrojů, možnosti úspor vody a celkovou redukci materiálové náročnosti výrobních procesů.

„Naší vlastní strategií je vždy postupovat tak, abychom nejen plnili, ale v nejlepším smyslu slova překonávali limity stanovené legislativou. Značné prostředky jsme investovali do bezpečnosti a snažíme se instalovat nejlepší známé technologie, které případné negativní dopady eliminují. Mapujeme například hladinu hluku v průmyslovém areálu. Ten neprodukujeme ale jen my. Identifikujeme místa s největším hlukem a pak aktivně pracujeme na snížení jeho hladiny u jeho původce,“ shrnuje Aleš Cáb, viceprezident pro výrobu ve společnosti onsemi.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.