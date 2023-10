Poslední roky jsme si prošli covidem, energetickou a inflační krizí. Češi snížili svou spotřebu ve srovnání s koncem roku 2019 o 7 procent (3Q22). Řeknete si, že pochopitelně, vždyť těch šoků bylo skutečně mnoho. Pochopení narazí při srovnání s ostatními státy. Mezi zeměmi EU je pokles spotřeby Čechů nejhlubší. Destrukce životní úrovně je u nás největší ze všech zemí v EU. V sousedním Polsku nebo na Slovensku je spotřeba vyšší o 2–3 procenta ve srovnání s rokem 2019. A nemůžeme říct, že tato naše oběť jde na vrub lepší udržitelnosti veřejných financí. Právě naopak.

Když se podíváme do minulosti na to, jak spotřeba klesala během jednotlivých recesí, tak zjistíme, že během finanční krize, ale i během recese v roce 2012 byl pokles spotřeby do dvou procent. K velkému poklesu došlo i během covidu. Ale to bylo způsobené rozhodnutím vlády. Tedy rozhodnutím, že nesmíme ven, mimo katastr, do obchodů... Ale už tehdy jsme viděli, v kartových transakcích a následně i datech o maloobchodu, že lidé neztratili chuť nakupovat. Kdykoliv se cokoliv otevřelo, tak lidé okamžitě otevřeli své peněženky.

