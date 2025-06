Zlepšit obraz Česka v zahraničí je cílem iniciativy, ve které se spojil stát a byznys. „Úspěšná země má svůj příběh o tom, v čem je dobrá. A umí ho vyprávět,“ je hlavním heslem projektu nazvaného Dobré ráno, Česko. Ten ve čtvrtek oficiálně představili zástupci ministerstva zahraničních věcí, státních agentur i přední postavy českého byznysu a zároveň ambasadoři Druhé ekonomické transformace Kateřina Kadlecová, Martin Wichterle a Martin Vohánka.

Do projektu má být výrazně zapojena veřejnost. Proto byla na webových stránkách spuštěna anketa, jejímž cílem je posbírat nápady od lidí. Odpovídat mají třeba na otázku, čím by se pochlubili, kdyby měli Česko představit někomu v zahraničí. Sbírání odpovědí od veřejnosti potrvá do konce roku a z nich poté mají vzejít příběhy a oblasti, kterými se Česko bude propagovat.

„Národní branding pro mě jsou první dvě věci, které člověka napadnou, když se zmíní nějaká země nebo region. Tyto asociace se dají měnit a právě za pomoci vytvoření funkčního systému brandingu chceme změnit mínění o Česku,“ vysvětlil zvláštní zmocněnec pro jednotnou prezentaci Česka v zahraničí Marek Pyszko. Česko podle něj není jen „pivo a Praha“, ale chce ukázat, že jsme sebevědomý a schopný národ, co má ambice.

Inspiraci si iniciativa bere z Finska, kde v roce 2008 tehdejší ministr zahraničí a současný prezident Alexander Stubb společně s šéfem Nokie Jormou Ollilou vytvořili základy finské národní značky. Podle Pyszkových slov mají dnes Finové důkazy o tom, že z každých 100 eur, které tam utratí zahraniční turista, přičítají 25 eur právě funkčnímu systému brandingu. „Branding tedy není jen vize nebo slogan, ale něco, co má reálný přínos pro lidi a ekonomiku,“ řekl Pyszko.

Radomil Doležal, generální ředitel společnosti CzechTrade, vidí příležitost i pro tuzemský vývoz. „Export je jedna z nejdůležitějších disciplín České republiky, tvoří 80 procent HDP. Proto je pro naše exportéry důležité, jaký máme obraz v zahraničí,“ vysvětlil Doležal.

Představení se zúčastnili i ambasadoři Druhé ekonomické transformace Kateřina Kadlecová, Martin Wichterle a Martin Vohánka. „Pokud chceme být úspěšným a prosperujícím státem, silný brand je toho podmínkou. Jestli je na produktu napsáno Vyrobeno v Mongolsku, nebo Swiss Made, činí rozdíl přibližně dvacet nebo třicet procent přidané hodnoty,“ řekl majitel skupiny Wikov Industry Wichterle.

„Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je přesně to, o co se pokoušíme ve druhé ekonomické transformaci (2ET). Dáváme do veřejného prostoru témata, která této zemi pomůžou a snažíme se je dotáhnout,“ vysvětlil Wichterle.

Martin Vohánka uvedl, že se snaží najít shodu na nejpodstatnějších věcech. „Tedy přijít s tématem, komunikovat se stakeholdery a silou jejich autorit a zkušeností ze zahraničí přesvědčit veřejnost, že ty věci mají smysl,“ doplnil Vohánka, zakladatel a generální ředitel společnosti Eurowag. Branding má podle něj obrovský vliv na ekonomiku a sebevědomí země.

„I stát poznává, že soukromý a veřejný sektor nejsou oddělené světy, a že se na tom dá dělat dohromady,“ popsal Wichterle. „Všichni si na to stěžují, jak jsou úřady nepřátelské vůči občanům a byznysu. A tohle je aktivita, která je inkluzivní. Branding spojuje jednotlivé složky společnosti. Pokud by to byli jen podnikatelé nebo jen agentury či pouze stát, tak by to lidé nikdy nevzali za vlastní,“ míní Vohánka.