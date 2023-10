Ani nedostatek peněz, ani výkupy pozemků. Největší překážkou pro vznik nových silnic, dálnic nebo vysokorychlostních tratí se může v budoucnu stát nedostatek písku a kamene v Česku. Zásoby stavebního materiálu ubývají a hrozí tak, že se bude muset dovážet. Což se negativně projeví na ceně. Stát proto nyní chystá změnu zákonů, aby šlo snáz otvírat nové lomy.

Výhled do budoucna je nyní takový, že u 216 aktivních kamenolomů a u 155 pískoven, kde se dlouhodobě těží, do deseti let skončí 40 až 50 procent ložisek. Jeden lom přitom může využívat více ložisek.

