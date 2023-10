Ostrava se v listopadu stane místem, kde spolu podnikatelé, akademici a investoři budou hledat cesty, jak rozšířit podnikání z velkých center a hlavních měst do těch menších. Podle odborníků, kteří se zúčastní konference Unique Summit Ostrava, tak vznikne lepší prostředí pro inovace a globální růst firem. Navíc pokud najdou společnou řeč start‑upy s investory a zástupci měst, podpoří se tak mezinárodní inovační ekosystém.

Jedinečnost akce, kterou pořádá iniciativa Global StartupCities, dokládá fakt, že se jedná o jedinou konferenci, na níž vystoupí zástupci municipalit, univerzit, start‑upů, firem a investorů. Od 22. do 24. listopadu se do City Campusu Ostravské univerzity sjede 18 delegací z celého světa, aby společně na Unique Summit Ostrava našly řešení pro rozvoj daných měst a jejich start‑upů, a to za účasti předních evropských investorů a firem z regionu. Díky pořádání konference může také Česko představit potenciál hostitelského města v rozvoji podnikatelského prostředí.

„Unique Summit 2023 v Ostravě bude významnou událostí pro globální podnikatelskou komunitu a očekáváme, že přinese nové příležitosti pro rozvoj start‑upů, vytvoření silných mezinárodních vazeb a posílení podnikatelského prostředí mimo hlavní města,“ popisuje Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora města Ostravy.

O Unique Summitu Jde o globální iniciativu hnutí Global StartupCities, která propojuje ekosystémy z celého světa, aby podpořila podnikání a rozvoj start‑upů. Aktuálně propojuje 18 měst z celého světa. Prioritní zaměření letošního ročníku jsou témata z oblastí Agrifood, Gaming, Health, Climate a Mobility. Cílem Unique Summit v Ostravě je navázat silné spojení mezi start‑upy, investory a municipalitami a vytvořit tak vhodné prostředí pro inovace a globální růst firem.

Hlavní témata na Summitu v Ostravě budou z oblastí Agrifood, Gaming, Health, Climate a Mobility. Jednou z hlavních osobností konference bude Anna Maj, fintechová influencerka, zakladatelka společnosti CreatLink, hlavní poradkyně Truffle Capital a také expertka Evropské rady pro inovace. České start‑upy budou zastupovat například Petr Andrýsek a Michal Noga, kteří spolu budují značku potravních doplňků pro gaming Madmonq.

Nebudou chybět ani zástupci evropských univerzit a investoři, kteří se představí jako hlavní mluvčí celého programu. Účastníky čekají také panelové diskuse a sdílení know‑how díky propracované networkingové aplikaci.

Mimoto se mohou těšit na prezentace start‑upů z Moravskoslezského kraje a na finále dalšího ročníku CEE Startup Voucher, který podporuje podnikatele z Česka, Polska a Slovenska. Chybět nebude pracovní veletrh JobFair, kde mohou firmy prezentovat své nabídky zaměstnání.

„Třídenní summit pořádá statutární město Ostrava spolu s Moravskoslezským inovačním centrem. Naším cílem je vytvořit inspirativní prostředí a vhodné podmínky pro prezentaci českých a zahraničních start‑upů před investory. Ostrava se tak stane místem setkání podobně smýšlejících lidí, kteří se mohou vzájemně motivovat, nasdílet si cenné zkušenosti a společně nacházet nová inovativní řešení,“ doplňuje Pavel Csank, předseda představenstva Moravskoslezského inovačního centra Ostrava.

„Moravskoslezský kraj je ideálním místem pro konání tak důležitého setkání, jakým Unique Summit bezesporu bude. Procházíme důležitou proměnou, která spočívá v odklonu od těžkého průmyslu a v podpoře nejnovějších technologií. Kromě velkých transformačních strategických projektů, které máme připraveny, pokračujeme v podpoře podnikání, inovací, vědy a výzkumu. Například v novém dotačním programu Vouchery pro podnikatele rozdělíme 460 milionů korun z prostředků Operačního programu Spravedlivá transformace,“ doplňuje náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a dodává, že Unique Summit může místní podnikatele skvěle inspirovat i povzbudit.

Toto setkání zároveň podporuje myšlenku Inovativní Evropy, která si klade za cíl zlepšovat fungování inovačního prostředí napříč EU tak, aby poskytovalo efektivní podporu výzkumným pracovníkům i podnikatelům zabývajícím se inovacemi. Usiluje proto o navazování spolupráce, vytváření sítí a výměnu znalostí mezi aktéry, kteří nabízejí podporu inovátorům, a to na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.

