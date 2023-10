Desítky soudních sporů mezi Českem a Lichtenštejny mohou najednou skončit smírem. Šlechtická rodina navrhla zdejší vládě zřízení společného česko-lichtenštejnského fondu, který by do budoucna pečoval o veškerý majetek zabavený rodu po druhé světové válce. Jak HN sdělil přední český expert na obchodní právo Bohumil Havel, české zákony založení takového fondu či nadace nijak nebrání.

Zároveň upozorňuje, že Česko by tak do určité míry uznalo nároky knížecí rodiny. Rod nejbohatšího evropského monarchy v zemi dříve vlastnil například Lednicko-valtický areál, zámky Bučovice, Plumlov, Velké Losiny plus další nemovitosti, pozemky a rozsáhlé lesy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Může Česko s Lichtenštejny založit společný fond či nadaci a vložit do nich památky?

Co na to říká expert na obchodní právo a otázky nadací?