Když se ve sněmovně přou o státní manko na příští rok, tak v podstatě jen řeší, jak moc zvýší český státní dluh. Poplácáme se po zádech, že je to vlastně OK, když ostatní v EU jsou zadluženi víc. I to ale platí čím dál méně. Už nejsme třetí nejméně zadluženou zemí. Od začátku covidu jsme klesli až na deváté místo – a nejsme daleko od průměrného 14. místa.

Ale v přepočtech na HDP zapomínáme, jak obří (a tedy realisticky nesplatitelný) ten dluh ve skutečnosti je. Ty biliony korun už ke konci září začínaly trojkou. Jak jen si ale takový bilion představit? Třeba porovnáním s jiným obřím číslem, stářím vesmíru. Kdyby byl vesmír starý jeden rok, tak první zvířata na Zemi vzniknou až 14.12. a až o týden později vylezou první z nich na souš. První savci přijdou s koledou až na Štěpána a až 30. prosince vyhynou dinosauři. No a po celý ten čas, od začátku vesmíru přes vznik naší galaxie 11. května až doteď, jako by se český stát zadlužoval 62 haléři každý jeden den.

Pokud vás to nechalo chladnými, co takhle: téměř polovinu dnešního dluhu (47 procent) jsme nasekali jen za dobu od covidu. Třeba namítnete, že to bylo kvůli inflaci. Nebylo. Ta zvedla ceny přesně o třetinu. Ale dluh se zdvojnásobil. A když do toho započítáme i refinancování starého, levnějšího dluhu, tak už většina dluhu je nová, covidová. A na tom záleží. Dnes za dvojnásobnou úrokovou sazbu stát financuje zdvojnásobený dluh. To jsme na čtyřnásobném zdražení.

A vůbec. Myšlenku, že inflace nám pomáhá ten dluh splácet (znehodnocenými bankovkami), raději ani nevyslovujte. Jednak podporujete krádež, když věřitelé státu nyní dostanou vráceno méně, než kolik státu před pěti lety půjčili. Také by vás ale mohl zaslechnout nějaký dnešní či zítřejší vládní činovník nebo činovnice a vyvodit si, že dluh můžeme ze stolu smést další inflací. Že vlády dokážou inflaci zvyšovat a odpovědnost pak házet na ČNB, víme. Dělají to tak už od dinosaurů. Od jejich vyhynutí rostl státní dluh o 131 korun každý den.