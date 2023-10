Byla to jen rychlá akce, když Američané koncem týdne zaútočili v Sýrii na zbrojní sklady. A přestože uvádějí, že jejich údery s bojem mezi Izraelem a palestinskými radikály z hnutí Hamás nesouvisí, je to jen částečná pravda. Sklady totiž používají íránské republikánské gardy a na ně napojené milice. A právě tito milicionáři útočí nejen na základny v Iráku , kde slouží američtí vojáci, ale ostřelují také Izrael. Na vojáky z USA pak proíránští milicionáři útočí právě proto, aby je do konfliktu zavlekli.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč USA zaútočily na pozice v Sýrii?

Jak Američané útok zdůvodňují?

Lze očekávat přímé zapojení USA do bojů?