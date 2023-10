O dalším vývoji konfliktu na Blízkém východě rozhodne především to, co udělá Írán. Pokud dá pokyn k akci, může se válka mimořádně rozrůst. A to až tak, že se do ní zapojí Spojené státy. V podcastu Bruselský diktát to prohlásil Tomáš Pojar, poradce pro národní bezpečnost a takzvaný šerpa premiéra Petra Fialy (ODS). I proto je Pojar mužem s největším vlivem na bezpečnostní a evropskou politiku české vlády.

Poté co palestinské teroristické hnutí Hamás provedlo výpad z Pásma Gazy a brutálně povraždilo asi 1400 izraelských občanů, přistoupil Izrael k leteckým a raketovým útokům na cíle v Gaze. A jeho armáda se podle všeho chystá do Gazy vstoupit. Izraelští politici mluví o nutnosti Hamás zcela zničit.

„Jestli se podaří Hamás úplně zlikvidovat, to si nejsem jistý. Ale že se ho podaří výrazněji ochromit než v případě minulých válek s Gazou, tím si jistý jsem,“ prohlásil Pojar, který byl v minulosti mimo jiné českým velvyslancem v židovském státu. Podle něj bude izraelská operace v Gaze trvat několik týdnů, možná několik málo měsíců.

Celou situaci ale může podle Pojara radikálně zvrátit případný útok hnutí Hizballáh na Izrael. Hizballáh ovládá podstatnou část Libanonu, který je izraelským severním sousedem. A podobně jako Hamás taky Hizballáh je financován a vyzbrojován z Íránu.

„Hizballáh do konfliktu vstoupí, jen když to bude odsouhlaseno v Íránu. A to jedním člověkem, ajatolláhem Chameneím,“ říká Pojar s narážkou na íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Spojené státy po útoku Hamásu na Izrael přesunuly do regionu svazy dvou svých letadlových lodí. Jednou z nich je USS Gerald R. Ford, největší letadlová loď na světě. Podle všeobecného mínění je za tím snaha odradit Írán od zasahování do konfliktu v Gaze. Washington podle Pojara do Íránu jasně vzkázal, že pokud se Hizballáh do války s Izraelem zapojí, vystaví se americké odvetě nejen toto libanonské hnutí, ale i samotný Írán jako jeho patron a sponzor. „Je možné, že kdyby toto Američané tak jasně neříkali, tak už by Hizballáh do války vstoupil. USA Íránu jasně naznačily, že vědí, kdo případně vydá pokyn Hizballáhu k útoku na Izrael. A to znamená, že se Írán sám pro Američany stává legitimním cílem,“ vysvětluje Pojar.

Jak se ale nakonec íránští vůdci rozhodnou, podle něj stále není jasné. Nelze vyloučit, že Hizballáh už pokyn k útoku dostal, ale vyčkává, až bude izraelská armáda oslabena nadcházející pozemní operací v Gaze.

Podle Pojara je jednoznačné, že se Izrael musí tvrdě bránit nesmírně krutému útoku, který na něj Hamás podnikl. Pojar si je podle svých slov naprosto jistý, že Hamás cynicky využívá nemocnice, školy či školky v Gaze jako štíty pro vlastní bojovníky nebo velicí centra. Ta jsou podle něj často zakopána pod nemocnicemi. Z dráhy raket, které Hamás na Izrael pravidelně odpaluje, je zase podle něj evidentní, že jsou vystřelovány z těsné blízkosti škol či školek.

Jak Pojar připomíná, jediným aktérem, který má skutečný vliv na izraelské rozhodování, jsou Spojené státy. Země EU včetně Česka takový vliv nemají. „Penězi se nedá koupit respekt,“ říká český poradce pro národní bezpečnost s narážkou na to, že evropské země jsou sice velkým obchodním blokem nebo dárcem humanitární a rozvojové pomoci, ale jsou vojensky slabé. Nemají tedy za sebou reálnou sílu, s jejíž pomocí by si mohly vynutit změnu politiky hráčů na Blízkém východě – a to jak Izraelců, tak Arabů či Íránců.

Pojar věří, že případná izraelská operace proti Hamásu v Gaze nutně nemusí vyhrotit vztahy židovského státu s arabským světem. Některé arabské země v posledních letech s Izraelem podepsaly dohody o navázání styků a v posledních měsících Izrael o tomtéž jednal se Saúdskou Arábií, nejsilnějším arabským státem. A podle Pojara lze čekat, že jednání budou pokračovat: „Arabský svět vidí, kdo je hlavním nepřítelem, a tím není Izrael, ale vlastní islamisti.“

Země jako Saúdská Arábie nebo Egypt tak podle Pojara především nechtějí dopustit to, aby u nich doma sílila radikálně islamistická teroristická hnutí, jako je Hamás. „I tady platí, že nepřítel sbližuje,“ říká Pojar o arabsko-izraelských vztazích, a to jednak s narážkou na Hamás, jednak na Írán, který je dalším společným protivníkem.

