Děsí vás nástup populistů k moci? Nelíbí se vám, že se z politiků stávají spíše celebrity TikToku a Instagramu? Že se přestávají už úplně starat o to, jak se nám žije, a místo toho používají veřejné peníze na uplácení svých voličů? Štvou vás politici, kteří roky, ba celá volební období slibují, že zmodernizují státní správu nebo školství, ale nedělají pro to nic? Zlobí vás, že se v Česku tak málo staví dálnice, tak málo se investuje do vědy, že se tu tak chabě hlídají veřejné zakázky či dotace?

Tak se zvedněte ze židlí a do té politiky sami vstupte.

Jistě, zní to jako docela banální rada a můžete namítnout, že se to lehce řekne, ale hůř udělá. A budete mít dokonce tak trochu pravdu, ale jen trochu. Politické strany v Česku nedávají mnoho příležitostí novým tvářím, ale hlavní problém je především v nás, v řadových občanech. Jinde ve světě totiž se vstupováním do politiky takový problém nemají.

