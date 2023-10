Česká národní banka to se zvyšováním úrovně a kvality sjednávání finančních produktů myslí opravdu vážně. Jak jinak označit propracovaný systém regulace spojený se zavedením povinných certifikací finančních poradců? A to včetně jejich povinného následného vzdělávání po certifikaci. Systém certifikačních zkoušek ve čtyřech oblastech – investice, úvěry, pojištění a penze – si za posledních pět let vyžádal odchod skoro dvou třetin finančních poradců. Ovšem méně může někdy znamenat více.

Drtivá většina poradců činných ve financích je dnes znalostně a kompetenčně na velmi vysoké úrovni. Nemalá část z nich se rekrutovala z bankovního sektoru. Redukce bankovních poboček včetně personálu tak vygenerovala a stále generuje řady poradců, jejichž kariéra ve financích začala právě v bankách. „Množstvím lidí z bankovního sektoru, kteří vyměnili zaměstnání ve financích za podnikání ve financích, jsme byli příjemně překvapeni. Je vidět, že celý trh prochází hlubokou změnou,“ říká Jiří Březina, zakladatel a CEO akreditační společnosti iUP.

Zůstali jen ti, kteří to myslí vážně

„My jakožto akreditační společnost musíme každý kvartál reportovat ČNB, kdo, kdy, kde a jak dopadl u certifikace,“ vysvětluje Březina. Finančníci napříč trhem, včetně call center a online sjednavatelů, musí každoročně procházet také následným vzděláváním. Povinné následné vzdělávání u pojištění je každoročně minimálně v rozsahu 15 hodin. A například zkoušky na penze se musí zase obnovovat každých pět let. Navíc si každý musí každoročně platit udržovací, registrační poplatky. „Kdo to nemyslí s finančním poradenstvím vážně, je dnes už z oboru pryč. Regulátor těmito pravidly odvedl velký kus práce,“ dodává Březina.

Jeho firma poskytuje finančním poradcům potřebné zkoušky a certifikace nejen ve zmiňovaných čtyřech oblastech finančních služeb, ale také v oblasti nemovitostí. Průběžné, povinné vzdělávání poradců pak umožňuje prostřednictvím vlastní, speciálně vyvinuté aplikace. V ní jsou k dispozici novinky a zajímavosti z trhu, statistiky, náměty pro práci poradců, které se čerpají i z Březinových cest po významných evropských konferencích a dalších akcích finančních institucí, jako je německý orgán dohledu nad finančním trhem BaFin nebo evropská autorita pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění EIOPA, která tvoří regulatorní rámce pro celý evropský trh.

Barevný svět financí

Jednou z výjimečných akcí evropského významu byla i konference Colors of Finance, která se konala začátkem října v Ostravě. Letošní ročník byl co do složení témat přelomový. Na programu byly nové trendy v poradenství nebo třeba kombinace online a offline vzdělávání finančních poradců. Přednášeli tam odborníci z poradenských společností, ekonomové, majitelé firem, ale také probíhala diskuse mezi velkým počtem finančních poradců. Všichni si předávali své zkušenosti a diskutovali o nových trendech, a to nejen v oblasti financí, ale i právě v oblasti celoživotního vzdělávání ve světě financí a poradenství.

V jednom z diskusních panelů ostravské konference věnovanému online a offline poradenství se sešli Jiří Březina s finanční poradkyní Radanou Mokrycki, která se péčí o peníze klientů zabývá víc než 20 let. Během panelové diskuse motivovali účastníky z řad finančních poradců ke komplexnímu přístupu ke klientům. „Podstatou je správně nastavené finanční portfolio, které plní funkci v průběhu celého života klienta, předchází nečekaným událostem, umožní klientovi projít celým procesem bez finanční újmy. Úkolem dobrého finančního poradce je ochránit již vydělaný majetek tak, aby klient měl své finance stále k dispozici v růstové tendenci a věděl, že má stabilní příjem a klidný spánek,“ objasňuje Radana Mokrycki. Peníze podle ní znamenají pro každého něco jiného, ale jsou jen prostředkem k tomu, po čem člověk touží. „Poskytuji klientům pocit klidného spánku a svobodu rozhodování a vedu k tomu i další kolegy. Vzdělávám poradce svou praxí. Ukazuji pohled na investiční zásady a princip rozmnožování majetku. Společně se společností iUP.cz zvedáme úroveň a kredit finančních poradců napříč republikou,“ dodává Radana Mokrycki.

Kultivovat poradenské odvětví

Spolu s Jiřím Březinou totiž pomáhá Radana Mokrycki dlouhodobě rozvíjet finanční poradce a majitele poradenských kanceláří, snaží se vzdělávat a kultivovat poradenské odvětví. Jejich spolupráci napomohla zmiňovaná speciální školicí aplikace vyvinutá Březinovou firmou. „Existence aplikace byla jedním z důvodů, proč jsem oslovila právě iUP ke spolupráci. Aplikace je totiž dostupná kdykoliv a kdekoliv z vašeho mobilu, takže se můžete vzdělávat neustále, když na to máte zrovna čas, třeba cestou v metru,“ konstatuje Radana Mokrycki.

Ve spolupráci s iUP v současnosti nabízí školení také firmám a jejich zaměstnancům, aby se uměli správně orientovat na trhu financí a nemovitostí, aby zvládli posoudit různé, například investiční nabídky, aby byli schopni pokládat správné otázky finančním institucím, ale také sami sobě. „Školíme zaměstnance firem, jak by měli nakládat se svými penězi, aby mohli být v klidu. Zábavnou formou předáváme naši zkušenost, jak zacházet se svými penězi, zejména i těm, kteří netouží po vysokém výnosu a bojí se krátkodobých ztrát. Kteří přemýšlí, jak si správně vybrat finančního poradce nebo jak se správně orientovat v komplikovaném světě finančního jazyka a správě osobního majetku,“ vysvětluje Radana Mokrycki.

Firmy si podle ní dnes uvědomují, jak vysoké úrokové sazby a vysoká inflace ovlivnily přemýšlení lidí o vlastních penězích. Vnímají, že se lidé těmito otázkami vážně zabývají, tedy i v zaměstnání. „Školení tak pomáhá snižovat fluktuaci a nesoustředěnost zaměstnanců, zvyšuje jejich loajalitu k firmě. Na školení finanční gramotnosti svých zaměstnanců si nás firmy objednávají také proto, že jsme nezávislí. Odpadají tak obavy, že by školitel využil setkání k prodeji svých produktů, tedy ze střetu zájmů,“ dodává finanční poradkyně. „Hovoříme srozumitelně o financích a všem, co s nimi souvisí, a to včetně nemovitostí. Větší jistota zaměstnanců, jejich klid, to jsou benefity k nezaplacení,“ komentuje novou aktivitu Jiří Březina.

Zatímco klasičtí bankovní poradci jsou omezeni nabídkou jednoho brandu, mohou finanční poradci klientovi namíchat vhodné produkty z trhu na míru jeho potřeb. Klienti si mohou vybírat a porovnávat. Proto se čím dál více lidí radí s poradci. Výsledkem je redukce vlastní pobočkové sítě bank.

Postupem a zkušenostmi centrální banky se už inspiruje i realitní trh, jak dokládá i nový zákon o realitním zprostředkování, který vznikl za spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace realitních kanceláří ČR. „To je další dobrá zpráva z trhu financí. To nejcennější, co člověk má, je samozřejmě zdraví. Ale to, v čem mají české domácnosti nejvíce peněz, jsou z drtivé většiny vlastní nemovitosti. Je dobře, že i poradenská péče o ně se stává skutečně profesionální,“ dodává Jiří Březina.