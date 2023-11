Soud koncem října uzavřel jednu z větví rozsáhlé korupční aféry na ministerstvu školství kolem někdejší resortní náměstkyně Simony Kratochvílové a fotbalového bosse Miroslava Pelty.

Podezřelá v ní byla bývalá ministryně Kateřina Valachová (ČSSD), nakonec ale trestnímu stíhání z krácení daní a porušení povinnosti při správě státního majetku čelili advokátka Petra Nováková a tehdejší ředitel odboru sportu Zdeněk Bříza. Oba minulý čtvrtek před Obvodním soudem pro Prahu 1 uznali vinu a dohodli se se státním zástupcem na podmínečném zastavení stíhání.

A to i přesto, že stát jejich jednáním nijak netratil, ba naopak vydělal. A to dokonce dvakrát. Stovky hodin právních služeb, které právnička Nováková poskytla ministerstvu, totiž proplatila soukromá Břízova firma. A kdyby to nezaplatila, nedostal by stát k tomu navíc skoro dvě stě tisíc korun na daních – jak na DPH, tak dani z příjmu, kterou z vyplacených peněz Nováková odvedla.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak žalobce odůvodnil stíhání obžalovaných

Jak v případu figuruje exministryně Kateřina Valachová

Proč jí také hrozilo trestní stíhání