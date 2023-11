Anglické slovo fixed se dá do češtiny přeložit několika výrazy. Některé z nich přitom přesně popisují českou značku Fixed. Firma totiž vyvíjí a nabízí veškeré doplňky k elektronickým zařízením používaným každý den. Jejich výrobky jsou tedy pevnou a neměnnou součástí našich životů. Jsou konstruovány s důrazem na funkčnost, trvanlivost i kvalitu. Ochrání telefon, kvalitním páskem upevní hodinky na ruce, zafixují mobil v autě. Rychle jej dobijí, a tedy vlastně opraví, aby zase komunikoval. Jasná je také chuť Daniela Havnera, člena správní rady a vizionáře Fixed, neustále vymýšlet a realizovat nové nápady.

Své výrobky sami navrhujete, vyvíjíte i testujete. Čemu věnujete největší pozornost?

Fixed vznikl tak trochu z nespokojenosti s tím, co lze na trhu nalézt. Trh s příslušenstvím je přesycený nekvalitními produkty, které jsou zaměřeny na atraktivní cenu, na zisk nebo na spotřebu. My tento trend otáčíme. Proti spotřebě bojujeme kvalitou a dlouhou životností. Jsme velice nároční na vzhled a funkčnost. Důvěra uživatele je velmi křehká a my se ji snažíme získat a udržet každým produktem, který má na sobě logo Fixed. Máme zkušený tým vývojářů, kteří produktům rozumí, sledují trendy a neustále přicházejí s inovacemi. Je skvělé pozorovat, jak se ve vývoji produktů náš tým zlepšuje.

Vysoké nároky na vzhled i funkčnost. Důvěra uživatele je křehká, snažíme se ji získat a udržet každým produktem, říká Daniel Havner, člen správní rady. Foto: Fixed

Věnujete se nabíjení chytrých zařízení. Jaké jsou vaše aktuální novinky?

Během posledních let se rychle navyšuje výkon nabíječek a ty se naopak zmenšují. Velmi nám pomohlo, že výrobci přestali přidávat nabíječky k novým telefonům. Zákazníci mají možnost se rozhodnout, jakou nabíječku koupí. Roste zájem o výkonné multiportové, které umí nabíjet současně několik zařízení, včetně notebooků. Jedna výkonná nabíječka nahradí několik slabších. Věřím, že budoucnost nabíjení smartphonů je také v bezdrátovém nabíjení. Apple představil před třemi lety svou technologii MagSafe, která přináší větší bezpečnost i komfort. Jak už se to mnohokrát Applu podařilo, i tato technologie se začíná stávat standardem. Dlouhodobě jsme úspěšní se stojánky 3v1, které současně bezdrátově nabíjí smartphone, hodinky a sluchátka nebo třeba druhý telefon. Je to krásný designový doplněk, a navíc velmi užitečný. Skvěle se uplatňují i držáky do aut nebo powerbanky s technologií MagSafe. Telefon se pomocí kolečka z magnetů vycentruje na nabíjecí cívku a spustí se automaticky nabíjení.

Vstoupili jste také na burzu. Jak tento krok hodnotíte?

Na burzu jsme vstoupili v roce 2021. Nebyla to pro nás nutnost, ale stále toto rozhodnutí považujeme za dobré. Naučili jsem se spoustu nových dovedností ve světě finančním i marketingovém. Firma je nyní nastavena na pozvolný a kontinuální růst zdokonalováním sortimentu a expanzí na nové trhy. Současně se ale snažíme přijít s něčím unikátním. Až se to stane, je možné, že budeme potřebovat finanční injekci. Pak určitě oceníme, že jsme na burze a můžeme o financování požádat drobné investory.

Chystáte nějaký inovativní projekt?

Neustále se snažíme vdechnout život novým nápadům. Nyní máme příležitost „hacknout“ náš pozvolný růst díky projektu recyklace transparentních pouzder na telefony z termoplastického polyuretanu pod názvem ReStory. Trh s mobily je velmi dynamický, a pokud chceme zůstat „in“, musíme mít dostupná pouzdra na všechny typy aktuálních modelů. Pouzdra dovážíme z Číny a po ukončení prodeje modelů zbývají na skladě a likvidují se. Tak to mají všichni konkurenti, v Evropě se ročně likvidují miliony neprodaných pouzder. Je to velké ekologické zatížení. Rozhodli jsme se proto vytvořit technologický postup pro jejich recyklaci. Stará pouzdra rozdrtíme, přidáme malé množství aditiv a vylisujeme nové, recyklované pouzdro. Kvalita je nerozeznatelná od nového pouzdra, výroba probíhá lokálně v Česku, takže odpadá i neekologická doprava z Číny. Tento projekt má atributy, které lákají ke spolupráci s námi velké evropské hráče: kvalitní produkt, udržitelnost, lokální výroba v Evropě i konkurenceschopné podmínky. Produkty budou dostupné na trhu již počátkem příštího roku.

