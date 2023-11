Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. V Česku začíná platit zákon o ochraně whistleblowerů. Tedy o ochraně lidí, kteří se odváží oznámit nepravosti ve firmách nebo ve státní správě. Vypadá to na první pohled skvěle. Ovšem ve skutečnosti...

Komentář Petra Honzejka