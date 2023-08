Premiér Petr Fiala minulý týden pokáral ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS) za nevhodnou schůzku s Martinem Nejedlým, podnikatelem s vazbami na Rusko a bývalým poradcem exprezidenta Miloše Zemana. Na Blažka míří kritika i kvůli nevhodnému zasahování či komentování kauz, ve kterých je osobně zaangažován. Podle Fialy není ale třeba ministra vyměňovat, protože odvádí dobrou práci a resort justice funguje.

Jenže minulý týden HN upozornily na to, že kvůli nedostatku peněz mohou začít kolabovat soudy. Řadě z nich již došly peníze, a tak přestaly platit například advokátům ex offo či soudním znalcům a tlumočníkům. A soudy premiérův pohled na ministra nesdílejí. Tím, kdo by měl peníze pro hladké fungování soudů zajistit, je podle nich právě Blažek.

