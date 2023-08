Tuzemské soudy aktuálně dluží jen obhájcům nejméně desítky milionů korun. Řekl to advokát a člen prezidia České advokátní komory Lukáš Trojan. „V posledních letech je standardem, že soudy posouvají výplatu odměn tak dlouho, jak je to jen možné,“ řekl Trojan HN.

Na to, že velké části soudů došly peníze a ty tak přestaly platit nejen obhájcům ex offo, ale také soudním znalcům či tlumočníkům, včera upozornily Hospodářské noviny. Podle trestního řádu přitom musí soudy platit odměnu a náhradu jejich výdajů „bez zbytečného odkladu po jejich přiznání, nejpozději do 30 dnů“.

