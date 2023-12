Pro parkování elektroaut a jejich nabíjení v garážích zatím v Česku neexistují jasná pravidla. To se má brzy změnit i proto, že elektroaut na domácích silnicích začíná přibývat. Pracovní skupina pod vedením hasičů nyní po několikaměsíční debatě hlásí, že se shodla na klíčových požadavcích, které by měly garáže splňovat, aby v nich elektrická auta mohla v budoucnu stát a především využívat nabíjecí místa. Tyto požadavky se následně uplatní v chystané vyhlášce ministerstva vnitra, která by mohla začít platit na konci příštího roku.

